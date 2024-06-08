Kamu işçilerinin ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Kamu işçilerine 2024 yılı ilave ödemelerinin 14 Haziran ve 13 Aralık tarihlerinde 2 taksit halinde yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, 2024 yılında verilecek olan ilave ödemelerin iki taksit halinde yapılacağı açıklandı.



İlave ödemenin ilk taksiti 14 Haziran, ikinci taksiti ise 13 Aralık tarihinde yapılacak.