"Kamuoyu provokatif haberlere karşı dikkatli olmalı"

23 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki "Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen ve 12.10'da başlayan toplantı 1 saat 15 dakika sürdü.

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ele alındı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yetkililer tarafından bilgi verildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantı sonrasında Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye, bugüne kadar benzer operasyonlarla gittiği hiçbir yere zulüm, kan, gözyaşı, kötülük götürmemiştir. Tam tersine, ülkemizin ayak bastığı her yerde insanlar barış ve esenlik içinde hayatlarını sürdürmektedir. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi, bunun en somut örneğidir.

İdlib’teki çalışmalarımızı tamamladığımızda, bu bölge de huzur ve güven yuvası haline gelecektir. Afrin’i bölücü terör örgütü mensuplarından temizlediğimizde, en büyük teşekkürü bu bölgede yaşayan kardeşlerimizden alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Bu açık gerçeklere rağmen, geçmişte pek çok örneğini gördüğümüz dezenformasyon faaliyetlerinin, Zeytin Dalı Operasyonunda da tekrarlandığını üzüntüyle müşahede ediyoruz.

Medyamız başta olmak üzere, tüm kamuoyumuzu bu tür yalan, yanlış, çarpıtma mahiyetindeki provokatif haberlere, görüntülere, dedikodulara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz.

"Operasyonu sadece terör örgütlerine karşı yapılıyor"

Türkiye'nin öncelikli amacı sınırlarının güvenliğini, vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamaktır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan saygımız da bu operasyonun önemli gerekçeleri arasındadır. Bu ülkedeki Arap, Türkmen, Kürt kardeşlerimizin huzur, güven ve refah içinde bir Suriye’de yaşayabilmeleri için üzerimize düşenleri yapmayı, komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun gereği olarak görüyoruz.

Zeytin Dalı Operasyonu, herhangi bir etnik gruba değil, sadece terör örgütlerine karşı yapılmaktadır.

Teröristlerle sivilleri ayırt etme konusunda hassasız

Özgür Suriye Ordusu unsurları ve onlara destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait birlikler, Afrin'de tespit edilen bölücü terör örgütüne ait hedefleri imha ederek, güvenli bir şekilde ilerleyişlerini sürdürmektedir. Terörist unsurlarla sivil halkı ayırt etme konusundaki hassasiyetimiz, her operasyonumuzda olduğu gibi burada da en üst düzeydedir." denildi.

Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan yardımcıları Bekir Bozdağ ile Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay da katıldı.

"Zeytin Dalı Harekatı" 4. gününde

Kaynak: AA