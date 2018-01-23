"Zeytin Dalı Harekatı" 4. gününde

23 Ocak 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin'e yönelik olarak düzenlediği "Zeytin Dalı Harekatı" dördüncü gününe girdi.

Harekatta şimdiye kadar 170'ten fazla hedef imha edildi.

İlk gün hava operasyonuyla belirlenen mevziler imha edilirken, TSK birlikleri, ikinci günde Kilis'in Gülbaba mevkisinden kara birlikleriyle Suriye'ye girdi. Hem havadan hem de karadan ÖSO güçleriyle birlikte Afrin'in 5 kilometre içine kadar giren birlikler, 11 köyü PYD-YPG/PKK'dan aldı.

Harekatta dün TSK birlikleri Afrin'in doğusundaki Azez'den ilerleyerek stratejik önemdeki Burseya Dağı'nı ve üç köyü ele geçirdi.

İlk şehit haberi geldi

Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir asker şehit oldu.

Erdoğan harekat hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece saat 23.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'ne geçerek video konferans aracılığıyla harekatın durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İlk olarak harekatın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu Komutanlığının Hatay'daki Harekat Merkezi'ne bağlanan Erdoğan, Afrin'e yönelik operasyonla ilgili son bilgileri 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'den aldı.

Erdoğan daha sonra Genelkurmay Başkanlığı Harekat Merkezi ve Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde görevlerinin başında olan generallerle konuştu.

Planlanan alan kontrol altına alındı

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası harekatla ilgili yaptığı açıklamada , "İlk 3 günde planlanan mesafe ve alan kontrolü sağlanmış durumdadır." dedi.

Erdoğan, harekatla ilgili bilgi aldı

Afrin'den acı haber: 1 şehit

Bozdağ: 3 günde planlanan mesafe ve alan kontrolü sağlandı