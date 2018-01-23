Afrin'de ikinci şehit

23 Ocak 2018

Zeytin Dalı Harekatı'nda Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta şehit oldu.

Şehit haberini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter'dan duyurdu.

Çavuşoğlu, "Vatanımızın bekası için Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı’na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağolsun." diye yazdı

Harekatta dün de Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan da şehit düşmüştü.

Ailesine acı haber verildi

Şehit Üsteğmen Usta'nın Antalya'daki evine sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililer, acı haberi eşi Saide Usta'ya verdi.

Usta'nın Türk bayrağı asılan evine gelen kayınvalidesi Hülya Üstüner ise "Çok erken gitti yavrum, hiç bir arada kalamadınız yavrum, çok erken oldu yavrum" diye gözyaşı döktü.

Şehit Usta'nın, emekli astsubay olan babası Canpolat Usta ile annesinin Ankara'da yaşadığı, Usta'nın bir süre önce tayininin çıktığı Kayseri'de görev yaptığı, harekat için Afrin'e gittiği öğrenildi.

Ankara'da toprağa verilecek

13 Temmuz 1988 Ankara doğumlu, evli ve 2,5 yaşında bir kız çocuğu bulunan Şehit Üsteğmen Usta'nın cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği açıklandı.

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