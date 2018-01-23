Erdoğan: Şehidimizin vasiyetini yerine getireceğiz

23 Ocak 2018

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Suriye sınırında terör örgütü unsurlarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Şehit Üstçavuş Özalkan'ın cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bakanlar, komutanlar ve şehidin yakınları da katıldı.

"Üç beş soysuza sınırlarda soluk aldırmayacağız"

Törende konuşan Erdoğan şunları söyledi:

''Şehidimiz Musa Özalkan Afrin operasyonundaki ilk şehidimiz. Rabbimiz Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz onlar diridirler ancak sizler bilemezsiniz demiştir. Şu anda Musa evladımız bizi dinliyor. Biz onun şehadetine şahidiz o da bizim saf tutuşumuza şahit. Çok önemli bir operasyonlar silsilesi içerisinde ordumuz Mehmet'lerimiz bu karda kışta büyük bir mücadeleyi sürdürüyorlar kimlere karşı? Teröristlere karşı. DEAŞ gibi terör örgütüne yönelik operasyondur. Bu operasyonu milletimiz ÖSO birlikte zafere ulaşma suretiyle kazanacağız. Kararlıyız, azimliyiz. Acaba şunlar ne demiş, bunlar ne demiş, dünyada şu ülke nasıl bakmış, bu ülke nasıl bakmış, buna bakacak halimiz yok. Bu konudaki karar bu milletindir. Bu millet kendi göbeğini kendisi kesecek ve bizi sınırlarımızda taciz eden üç beş tane ipsize, soysuza biz bu sınırlarda soluk aldırmayacağız.

"Şehidimizin vasiyetini yerine getireceğiz"

Şu anda yavrumuz bu noktada attığı tweet'lerle de adeta geleceğini okudu. Adeta şehadetten kendisine gelecek olan paranın bile nereye yatırılması gerekeceğini de orada bildirdi. Bu millet güçlü. Biz evladımızın bu vasiyetini zaten Türk milleti olarak biz kendimiz hallederiz onu da yerine getiririz. Allah rahmet eylesin.''

İsminin okula verilmesini istedi

Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın Türkmen bölgesinde Suriye'de bir okula isminin verilmesini vasiyet ettiği öğrenildi.

Afrin'den acı haber: 1 şehit

"Zeytin Dalı Harekatı" 4. gününde

Kaynak: AA