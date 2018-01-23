Reyhanlı ve Kilis'e roket atıldı

23 Ocak 2018

Terör örgütünün işgali altındaki Afrin'den ateşlenen roketler, Reyhanlı ve Kilis'e düştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca atılan roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki evlerin arasında bulunan zeytin bahçesine düştü.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği saldırının ardından polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

"Zeytin Dalı Harekatı" 4. gününde

Kilis'e de roket atıldı

Suriye'nin Afrin bölgesinden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca ateşlenen roket, Kilis kent merkezine düştü.

Alınan ilk bilgilere göre, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'lı teröristler tarafından saat 16.10'da ateşlenen roket, Atatürk Mahallesi'nde üç katlı bir evin çatısına isabet etti. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı saldırıda evin çatısında ve çevrede park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Suriye tarafından ilimize bir roket mermisi atıldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralı yoktur. Ekiplerimiz olay yeri çalışmalarını derhal başlatmıştır." denildi.

Sınırda konuşlu topçu birlikleri, saldırının ardından radar sistemleriyle yerini belirledikleri terörist mevzilerini Fırtına obüsleriyle ateş altına aldı.

Kaynak: AA