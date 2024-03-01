Kamuoyu ve doğru bilginin adresi oldu

Mersin-Tarsus OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri TEKLİ

Sizlerin yenilikçi yaklaşımları, tarafsız habercilik anlayışı ve kaliteli içerikleriyle Türkiye'nin medya sektöründe önemli bir konumda yer aldığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Yıllar boyunca güçlü bir şekilde sürdürdüğünüz bu misyon, kamuoyunu aydınlatma ve doğru bilgiye ulaşma hakkını desteklemek adına önemli bir rol oynamaktadır.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi olarak, ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip olan Dünya Gazetesi'nin 44’üncü yılını kutluyoruz. Sizlerin katkılarıyla, ülkemizin kalkınma sürecine ışık tutan ve önemli meseleleri gündeme taşıyan yayınlarınızı ilgi ve takdirle izliyoruz.