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Kandil ve Ovacık'a hava harekatı

TSK, Kandil ve Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalına yönelik hava harekatı düzenledi. Operasyonlarda, 2 terörist etkisiz hale getirildi, barınaklar imha edildi.

Kandil ve Ovacık'a hava harekatı
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Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan barınaklar imha edildi.

Ayrıca, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatında ise saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

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