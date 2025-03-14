Kanlı Ay Tutulması hangi burçları, nasıl etkiliyor? Ünlü astrolog 'Özellikle üç burç' dedi, tek tek anlattı

Yılın ilk ay tutulması gerçekleşti. ‘Kanlı Ay’ olarak anılan ve nadir yaşanan tutulmada Ay'ın yüzeyi kırmızıya boyandı. Ay tutulması astrolojiyi takip edenler için de bazı mesajlar içeriyordu.

Ünlü astrolog Inbaal Honigman, 14 Mart’ın başka burcuna ilk tam tutulmayı getirdiğini ifade ederken aynı zamanda Ay’ın güçlerini yoğunlaştıracağını ve herkesi yeni başlangıçlara yöneltmeye teşvik edeceğini ifade etti.

İngiliz The Daily Mail gazetesinin aktardığına göre; nefes kesici bu gök olayıdan özellikle üç burç etkilenecek.

Astrolog Inbaal’e göre; Kanlı Ay’dan en çok Başak, Balık ve Koç burçları etkilenecek.

Kanlı Ay'ın Başaklara etkisi nasıl olacak?

Inbaal, Başak burcundaki dolunayın Başak burcunu 'kesinlikle' etkileyeceğini belirtti.

Ayrıca bu burçta doğan herkesi 15 Mart'ta Merkür gerilemesi başlamadan önce yargıda bulunmaktan kaçınmaya teşvik etti.

Kanlı Ay Balıkları nasıl etkileyecek?

Ünlü astrolog Balık burçlarının bir dizi 'odak kayması’ yaşayacaklarını ve net bir yol sürdürmekte zorlanacaklarını ifade etti.

Öte yandan Kanlı Ay tutulması Balıklar için “kimin yanınızda olduğunu, kimin yanınızda olmadığını” ortaya çıkaracak.

Kanlı Ay'ın Koçlar üzerindeki etkisi...

Kanlı Ay’ın halihazırda zaten üzerinde çok yük hisseden Koçlar için ise karakteristik olmayan bir etkisi olacak. Inbaal, Koçları panik yapmamaya çağırdı, zira dağınık gezegenler ‘yakında değişecek.’

Ünlü astrolog Inbaal Honigman'ın Kanlı Ay Tutulması yorumları şöyle:

BAŞAK

Başak burcundaki dolunay Başak burcunu kesinlikle etkileyecek, ancak şu anda söz konusu olan sadece dolunay değil.

Dolunay ve Ay tutulması sayesinde Başaklar kimin yanlarında kimin karşılarında olduğuna dair fikirlerini değiştirecekler.

Ancak Merkür gerilemesinin Ay tutulmasıyla neredeyse aynı zamanda başlaması, Başaklar'ın yanılabileceği anlamına geliyor.

İnsanları dışlamak için acele etmeyin. Yargıda bulunmayın ve herhangi bir arkadaşlığınızı bitirmeden ya da istifanızı vermeden önce gerilemenin sona ermesini bekleyin.

BALIK

Bu ay tutulması sırasında Güneş, Balık burcunda. Ayrıca Satürn ve Neptün de Balık burcunda ve hepsi birlikte Ay'a karşıtlık oluşturuyor.

Satürn disiplin gezegeni, Neptün ise yanılsama gezegenidir, dolayısıyla odak noktanız ciddiyetten yaratıcılığa ve tekrar geriye kayar.

Net bir yön tutturmak için mücadele ederken, Ay tutulması gelecekten ne istediğiniz konusunda sizi kararsız kılarak işleri karıştırabilir, ancak aynı zamanda kimin sizin tarafınızda olup olmadığını ortaya çıkaracağı için size çok yardımcı olacaktır.

Ay tutulması sırasında sizi destekleyemeyenler, daha güneşli günlerinizde sizi hak etmiyorlar.

KOÇ

Normalde ateşli Mars tarafından yönetilen Koç burcu Ay'ı, tutulmaları ya da insanların karakterlerindeki ufak tefek değişiklikleri pek umursamaz.

Ancak bu ay Koç burcu zaten aşırı yüklenmiş durumda ve Ay'ın ekstra güçlük çıkarmasına ihtiyacı yok.

İletişim gezegeni Merkür, Koç burcunda ve geri gitmeye hazırlanıyor. Aşk gezegeni Venüs de Koç burcunda ve aktif olarak geri harekette.

Bu da Koç burcunun hem işte hem de romantizmde kafa karıştırıcı bir dönemden geçtiği anlamına geliyor; dolayısıyla bir Ay Tutulması gelip de bazı arkadaşlıkları daha zorlu hale getirdiğinde, Koç burcu kendini kaybetmenin eşiğine gelebilir.

Koç burcu - bu gelecekteki sizden bir mesaj - panik yapmayın, bu dağınık gezegenler yakında değişecek ve en mutlu olduğunuz yere geri döneceksiniz: arkadaşlarınızla gülmek, elinizde milkshake.

Kanlı Ay Tutulması nedir?

‘Kanlı Ay Tutulması’ aslında bilimsel bir terim değil. Ay tamamen tutulduğunda kırmızı bir renge dönüştüğü için böyle bir isim veriliyor.

Ay, Dünya'nın gölgesinden geçtiğinde ve Güneş ışığının Ay'ın yüzeyini aydınlatmasını engellediğinde böyle bir tutulma yaşanıyor.

Güneş ışığının ufak bir kısmı, Dünya'nın atmosferi yoluyla dolaylı olarak Ay yüzeyine hâl3a ulaşıyor ve Ay kırmızı, sarı ve turuncu bir parıltıyla kaplanıyor.