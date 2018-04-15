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Kapıkule'de 7 kilometrelik TIR kuyruğu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'lar, 7 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Kapıkule'de 7 kilometrelik TIR kuyruğu
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İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan TIR kuyruğu, 7 kilometreyi buldu.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 280 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Kaynak: AA

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