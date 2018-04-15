Kapıkule'de 7 kilometrelik TIR kuyruğu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'lar, 7 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan TIR kuyruğu, 7 kilometreyi buldu.
Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 280 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
Kaynak: AA