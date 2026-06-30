Kapıkule'de canlı hayvan kaçakçılığına darbe: 6 pomeranian yavrusu kurtarıldı

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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, yürüttükleri risk analizi ve denetim çalışmaları kapsamında Kapıkule Gümrük Sahası'nda canlı hayvan kaçakçılığı girişimini engelledi.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir araç, risk analizi sonucunda şüpheli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sırasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri araçta detaylı arama yaptı.

6 yavru köpeğe el konuldu

Yapılan kontrollerde, piyasa değeri yaklaşık 472 bin 680 lira olan 6 pomeranian cinsi köpek yavrusunun Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışıldığı belirlendi.

Kaçak yollarla ülkeye getirilmeye çalışılan yavru köpeklere el konulurken, olayla ilgili gerekli adli işlemler başlatıldı.