Karamollaoğlu: Güvenin olmadığı bir yerde yatırım olmaz

24 Mayıs 2018

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, güvenin olmadığı yerde yatırımın olmayacağını belirterek, "Onlar hala seçime giderken 'Biz ve öteki' diye tarif etmeye kalkıyorlar. Biz de bunun tam tersinde ısrarlıyız. Biz diyoruz ki, bütün milletimizi, Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'si, Sünni'si, ilericisi ve gericisiyle hepsini kucaklamaya yetecek kadar sevgimiz var." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin İl Başkanlığı'nca Sakarya'da bir otelde düzenlenen e-mitingde yaptığı konuşmada, ilk kez düzenledikleri e-mitinge Sakarya'dan başladıklarını söyledi.

Medyada kendilerine ambargo uygulandığını, onun için bu konuya net cevap olsun diye e-miting düzenlediklerini aktaran Karamollaoğlu, bu sayede çok sayıda vatandaşa ulaşacakları kaydetti.

Hükümetin 15 yılı aşkın yürüttüğü icraatlarla bu ülkede birtakım adımlar attığını, bunu inkar etmediklerini vurgulayan Karamollaoğlu, "Ama ülkenin sorunlarını öyle büyüttük ki artık üstesinden gelme imkanını kendinde göremiyor. Bu seçimler birkaç ay daha gecikmiş olsaydı bugün ilk emarelerini gördüğümüz dolardaki yükseliş başka sahalara da intikal edecek, hükümet ayakta kalma imkanını kendinde bulamayacaktı." diye konuştu.

Karamollaoğlu, kutuplaşma ve kamplaşmadan kurtulmak istediklerini, en önemli hususlarının barış ve kardeşlik olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülke dışında bulunan insanların da ülkenin içinde yaşayan insanların da yatırıma para ayırabilmeleri için güven duygusuna ihtiyaçları vardır. Güvenin olmadığı bir yerde yatırım olmaz. Onlar hala seçime giderken 'Biz ve öteki' diye tarif etmeye kalkıyorlar. Biz de bunun tam tersinde ısrarlıyız. Biz diyoruz ki, bütün milletimizi, Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'si, Sünni'si, ilericisi ve gericisiyle hepsini kucaklamaya yetecek kadar sevgimiz var. Bunu herkese duyurmak istiyoruz. Önce bu barış ortamı sağlanacak ki, bunun üzerine ülkemizin geleceği inşa edilebilsin."

Dolar kurundaki hareketliliğe de değinen Karamollaoğlu, türlü senaryoların yazılıp çizildiğini söyledi.

"Adalet olmadan Türkiye'ye para gelmez." diyen Karamollaoğlu, "Buraya para getirenler önce Türkiye'de haksızlıkların karşısında ayakta durabilecek imkanın olup olmadığını görmek isterler. Onun arkasından eğer biz savurganlığı, israfı ve yolsuzluğu engelleyelim, emin olun elimize 50-60 milyardan daha az olmamak üzere bir kaynak çıkar. Onun ötesinde biz elbette yeni kaynak paketleri hazırlayacağız. Aslında bunlar iktidara gelirken Erbakan hocamız '100 milyar lazım.' diye söylemişti. Şimdi biz o 100 milyarı sıfırdan başlayıp yeniden temin edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlk ele alacakları konunun tarım ve hayvancılık olduğunu vurgulayan Temel Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, Türkiye'nin en güçlü olabileceği sektördür. Verdiğiniz desteği en kolay, en çabuk geri ödeyebilen bir sektördür. Siz çiftçinin mazotunu, girdilerini, gübresini, ilacını ucuzlatmadan, ürünü aldığı zaman da ürünün ayağa düşmesine fırsat vermeyerek onu hakiki değerinde alacak mekanizmayı kurmadan çiftçinin arkasında duramazsınız. Ama bunu yaptığınız zaman çiftçi hakikaten ayağa kalkar. Arkasından elbette sanayi gelecektir. Biz Türkiye'yi sanayileşmiş bir ülke haline getireceğiz."

Karamollaoğlu, konuşmasının ardından sosyal medya üzerinden #TemelBaşkanaSoruyorum etiketiyle paylaşılan soruları yanıtladı, Sakarya milletvekili adaylarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA