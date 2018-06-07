Karamollaoğlu: Memurlara fazla mesai ücreti ödenmeli

07 Haziran 2018

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Prof. Dr. Temel Karamollaoğlu, Adana’da Uğur Mumcu Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

İktidar, muhalefet dahil herkesle kucaklaşacaklarını belirten Karamollaoğlu, “Başka türlü bu memlekette huzur olmaz. Bizim her sahada problemlerimiz var. Özellikle bir ülkede adalet rafa kalkarsa huzur olmaz. Hak olmadan bir ülkede mazlumlar çoğalır, zalimler güçlenir, huzur olmaz. Bugünkü şartlar altında bunu sağlamanın ilk adımı kuvvetler ayrılığını sağlamaya yarayacak bir değişikliğidir” diye konuştu.

Kuvvetler ayrılığını tesis edeceklerini vurgulayan Karamollaoğlu, “Kolları sıvayıp mecliste mutlaka bu kuvvetler ayrımını sağlayacak bir anayasa değişikliğini hazırlayacak, milletimizin huzuruna getireceğiz. Mutlaka Cumhurbaşkanının partisiz olması gerekiyor. Yürütmeyi Cumhurbaşkanı yapsın ancak onu denetleyecek bir meclise de ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

İşçinin, memurun, emeklinin halinin perişan olduğunu belirten Karamollaoğlu, “İşçinin asgari ücrete hakim hali gözlerimizin önüne geliyor. Çalışmış emekli olmuş bu insanların halleri ise yine perişan. Normalde bir memur, aylık 160 saat çalışması gerekirken, 240 saat mesai yapıyorlar. Bu fark onlara ödenmiyor. Bunların düzeltilmesi gerekiyor” dedi.

Karamollaoğlu, 1996 yılında Erbakan’ın başbakan olduğu dönemde memurlara yüzde 30’u veremez derken, yüzde 100 zam verdiğini ifade ederek, “Birçok memur, emekli bugün bile diyor ki eğer Erbakan’ın o zaman verdiği zamlar olmasaydı biz bugün perişandık. Biz milli görüşçüyüz, Erbakan’ın ahvadıyız. Biz ne olursa olsun gelirde adaletin sağlanması için çok büyük değişimler yapacağız” diye konuştu.

Fenerbahçe sendromunun şu anda iktidarın en büyük endişesi ve korkusu olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, “Biz sandıkları patlatacağız. Artık bu ülkede bir iktidar değişikliğine ihtiyaç var. İnşallah bu değişikliği el birliğiyle yapacağız. İnşallah bu ülkede iftira, yolsuzluk, israf bitecek” şeklinde konuştu.

Karamollaoğlu daha sonra milletvekili adaylarını sahneye çağırarak, vatandaşlara tanıttı. Mitingin ardından Karamollaoğlu, Adana Tren Garı önüne kurulan iftar sofrasında partililer ve vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Kaynak: İHA