Karamollaoğlu'dan Tekirdağ'da 'e-miting'

01 Haziran 2018

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Devletin tepesinde bulunan cumhurbaşkanı olan insan, ister kendisine oy versin, ister vermesin herkesin cumhurbaşkanıdır." dedi.

Karamollaoğlu, partisince Tekirdağ'da bir düğün salonunda düzenlenen e-mitingde yaptığı konuşmada, Milli Görüşçüler olarak her zaman yenilikleri, teknolojiyi kullanmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Medyanın kendilerini görmezden geldiğini öne süren Karamollaoğlu, "Medyanın esas gayesi özellikle siyasette herkesin fikrini kamuoyuna aktarabilmek, yansıtmaktır. Sadece birilerini övmek birilerini karalamak medyanın görevi olmasa gerek öyle düşüyorum." diye konuştu.

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı vazifesinin omuzlarına yüklenmesi halinde ilk gerçekleştireceği konunun, "kucaklaşmak" olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Özellikle de devletin tepesinde bulunan cumhurbaşkanı olan insan, ister kendisine oy versin, ister vermesin herkesin cumhurbaşkanıdır. Ondan dolayı çok açık ve net olarak söylüyorum ki cumhurbaşkanlığı görevine geldiğim zaman ve bu görev bana tevdi edildiğinde ben Saadet Partisi'nin bir üyesi olarak kalabilirim ama kesinlikle Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevini birlikte götürmem çünkü başka partilere mensup olanlar rahat yaklaşamazlar."

Türkiye'de 3,5 milyon işsiz olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, bunların önemli bir kısmını gençlerin oluşturduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından Karamollaoğlu, sosyal medya üzerinden gönderilen soruları yanıtladı.

Kaynak: AA