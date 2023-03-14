Karamollaoğlu'ndan iktidara aşevi tepkisi! Bu aymazlıktan vazgeçin

Kahramanmaraş merkezli depremler yer bir olan Malatya’da Saadet Partisi’nin desteğiyle partinin il teşkilatı tarafından kurulan ve günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapılan aşevi için valilik kapatılma kararı verdi.

Partiden yapılan açıklamada "Herhangi bir gerekçe olmaksızın aşevimizin kapatılması kararını kınıyor ve bu kararı kamuoyunun vicdanına sunuyoruz." denildi.

Karamollaoğlu'ndan tepki!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Twitter'dan bir açıklama yaparak karara tepki gösterdi. 'İktidarı uyarıyorum! Bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin'' diyen Karamollaoğlu şu açıklamayı yaptı:

İktidarı uyarıyorum! Bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin!

''Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz? İktidarı uyarıyorum; bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin!''