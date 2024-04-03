KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşu kutlandı

Karabük Valiliği bahçesinde saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Vali Mustafa Yavuz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, öğrenciler şiir ve kompozisyon okudu.

Yavuz, burada yaptığı konuşmada, 3 Nisan 1937'de çeltik tarlalarında temeli atılan, gücünü emek ve çelikten alan KARDEMİR'in yaktığı mavi ateş ile adeta Karabük'ün doğuşunu müjdelediğini söyledi.

Yakılan o ateşin sadece fabrikaların bacalarında değil aynı zamanda umutların da ateşleyicisi olarak küllerinden yeniden doğan bir milletin yüreklerinde yankılandığını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Çünkü 3 Nisan'da yazılan bu hikaye, bir kentin değil aksine koskoca bir milletin azminin, emeğinin ve kararlılığının da hikayesidir. Kurtuluşunu değil kuruluşunu kutlayan Karabük, Cumhuriyet tarihinde ülkemizin sanayileşme, kalkınma ve ilerleme mücadelesi adına en önemli kilometre taşlarından olmuştur. Bugün bu çelengi sunarken, Karabük'ün değerli geçmişine olan bağlılığımızı ve saygımızı yineliyor, Karabük'ün gelecek yolculuğunda 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda, birlik ve beraberlik içinde daha güzel yarınlara yürüme kararlılığımızı hatırlatıyoruz."

"KARDEMİR, Cumhuriyetimizin kıymetli sınai miraslarından birisidir"

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, fabrikanın, kuruluşundan bu yana Türkiye'nin demir çelik sektöründe öncü rol üstlendiğini, metalürjiyle ilgilenen herkesin geçtiği mektep olduğunu anlattı.

Fabrika mühendislerinin çoğunun ilk göz ağrısı olduğunu dile getiren Demir, "Ekonomiye ve istihdama sağladığı katkılarla ülkemizin kalkınmasına büyük destek vermiş, temel harcını atmış bir şirketimiz. Ülkemizin sanayileşme adına attığı en büyük adımlardan birisi KARDEMİR, Cumhuriyetimizin kıymetli sınai miraslarından birisidir." dedi.

Demir, 3 Nisan 1937'de Türkiye'nin ilk entegre sanayi kuruluşu olarak temelleri atılan KARDEMİR'in adını tarihe demirden harflerle yazdırdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"9 Eylül 1939'da ateşlenen fırın ile 10 Eylül 1939'da dökülen demir, bugün hala ilk günkü gibi değerini korumaktadır. Bu dökülen demir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sanayileşme yolculuğunun da ilk harcı olmuş diyebiliriz. Bu ilklerimizden aldığımız gücü, 'Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez' anlayışıyla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşımayı hedefliyoruz.

KARDEMİR ve Karabük'ün beraber yazılmış tarihi, inşallah bundan sonra yeni ufuklara yelken açacak. KARDEMİR'le Karabük de yeni açılımların ufkuna doğru yol alacaktır. Geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz, devam edeceğiz. KARDEMİR'in bu köklü tarihi yanında oluşan atmosfer ve gayretli çabalarla oluşacak yeni adımların hep beraber atılacağını, KARDEMİR ve Karabük birlikteliğinin daha da önemli fonksiyon görmeye başlayacağını belirtmek gerekir. Hem Karabük Türkiye'ye açılacak hem de Türkiye Karabük'ü daha iyi tanıyacak."

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Yavuz tarafından ödülleri verildi.

Halk oyunları gösterisiyle sona eren törenin ardından protokol üyeleri, Karabük Valiliği fuaye alanındaki "Fotoğraflarla Cumhuriyetin Sanayileşme Öyküsü" sergisini gezdi.

Programa, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.