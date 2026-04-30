Kargo yarın çalışıyor mu? Kargolar 1 Mayıs Cuma açık mı, kapalı mı?
Kargo gönderecek veya alacaklar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kargoların çalışma durumunu öğrenmeye çalışıyor. Resmi tatil olması sebebiyle kafa karışıklığı yaşanırken "Kargolar yarın açık mı" diye soruluyor.
Kargo göndermek, gelen kargosunu teslim almak, iade veya değişim işlemi yapmak için her gün on binler kargo şirketlerine gidiyor. Resmi tatillerde çalışma durumu sürekli araştırılıyor. Yarın da 1 Mayıs İşçi Bayramı olması nedeniyle sıkça "Kargo yarın çalışıyor mu" diye soruluyor.
Kargo yarın çalışıyor mu?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için kargo şirketleri kapalı olacak.
Kargo şirketlerinin büyük çoğunluğu cumartesi günleri ise 09.00-13.00 saatleri arasında çalışıyor.
