Kargolar yarın çalışıyor mu? 19 Mayıs'ta kargolar açık mı? (PTT ve kargo çalışma saatleri)

19 Mayıs'ta kargolar ve PTT şubeleri açık mı? 19 Mayıs'ta kargo dağıtımı ve teslimatı yapılabiliyor mu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na bir gün kala bu sorunun yanıtı araştırılıyor.

19 Mayıs'ta kargolar açık mı?

19 Mayıs resmi tatildir ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar çalışmamaktadır. Yani kargolar 20 Mayıs Pazartesi gününe kadar kapalı olacak. Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, resmi tatil süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin gün boyunca kapalı tutulması bekleniyor.

PTT Kargo 19 Mayıs'ta kapalı olarak. Bu nedenle 19 Mayıs'ta PTT'ye kargo teslimi yapılamayacağı gibi PTT Kargo'daki kargolar da dağıtıma çıkmayacak.

Özel kargo şirketleri normalde de Pazar günleri kargo teslim ve dağıtımı yapmadığı için bu yıl 19 Mayıs'ta da kapalı olacak.

Kargoların çalışma saatleri

Yurtiçi Kargo: 19 Mayıs boyunca tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.

Aras Kargo: Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda resmi tatil boyunca hizmet vermedikleri açıklanmıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.

MNG Kargo : Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da resmi tatil günlerinde kapalı olması bekleniyor.

PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır.