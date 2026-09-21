Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme: Enver Altaylı’nın ifadesi alınacak
Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı’nın savcılıkta ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında Enver Altaylı’nın ifadesine başvurulacak.
Enver Altaylı savcılıkta ifade verecek
İhlas Haber Ajansı’nın aktardığı bilgiye göre, eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı’nın Silivri Adliyesi’nde savcılıkta ifadesi alınacak.
Haberde, Altaylı’nın ifadesinin içeriğine veya hangi konular hakkında sorular yöneltileceğine ilişkin ayrıntı yer almadı.
Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetti
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetti.
Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.