Kayıp 5 kişilik aile cinayet kurbanı

09 Ocak 2018

Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 29 Kasım'da yanmasının ardından Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları tamamlandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri ışığında olayın aydınlatıldığı belirtildi.

Hayvan hırsızlığı amacıyla olay yerine gelen şüphelilerin, gece vakti uyanarak direnmeye kalkan Fazıl, Sebahat, Şengül, Emin ve Serdar Çataloğlu'nu tabanca ve tüfekle öldürdüğü kaydedilen açıklamada, daha sonra cesetleri yakarak ortadan kaldırmaya çalıştıkları bildirildi.

Soruşturma sırasında yapılan aramalarda maktullerin evinden alınan bazı eşyanın şüphelilerin evlerinin eklentilerinde ele geçirildiği, en son aramalarda diş protezi bulunan Sebahat Çataloğlu'na ait olduğu değerlendirilen protez kalıntıları ile implant dişi olduğu tespit edilen Fazıl Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen implant diş parçalarının da olay yerinde ele geçirilmesi ile Fazıl, Sebahat, Şengül, Emin ve Serdar Çataloğlu'nun cesetlerinin olay yerinde yakılarak yok edildiğinin anlaşıldığı vurgulandı.

Kaynak: AA