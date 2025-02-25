Kayyım atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama geldi

FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında, Maydonoz Döner restoran zinciri de incelemeye alındı. Yaklaşık 1,5 yıldır süren soruşturmada yüzlerce kişi gözaltına alınırken, aralarında hakim ve kamu görevlilerinin de bulunduğu birçok kişi tutuklandı. Mahkeme kararı doğrultusunda şirketin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.

"Kesintisiz hizmet vermeye devam ediyoruz"

Maydonoz Döner, konuya ilişkin internet sitesinde yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "TMSF’nin kayyım olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, online internet siparişleri başta olmak üzere, tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Maydonoz Döner’in de dahil olduğu toplam 22 şirkete mahkeme kararıyla kayyım atandığı belirtilirken, açıklamada "Yeni yönetim kurulumuz, 416 şubemizde ticari faaliyetlerin kesintiye uğramaması için gerekli adımları atmıştır, iş akışları sorunsuz bir şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

"TMSF’nin açıklamalarını takip edin"

Şirket, sosyal medyada ve bazı haber mecralarında dolaşan doğrulanmamış içeriklere karşı uyarıda bulunarak, "Özellikle sosyal medyada ve basında yer alan doğrulanmamış haber ve dezenformasyonlara karşı TMSF’nin resmi açıklamalarının takip edilmesini rica ederiz" ifadeleriyle resmi duyurulara itibar edilmesi gerektiğini vurguladı.