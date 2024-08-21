Kazdağları Milli Parkı yangın riski nedeniyle 31 Ekim'e kadar girişe kapatıldı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kazdağları Milli Parkı'nı herhangi bir yangın tehlikesine karşı koruma altına almak adına, 31 Ekim'e kadar Parrk'ın girişe kapatıldığı duyuruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orman yangınları bakımından son derece elverişli ve kritik bir haftaya girildiğini vurguladığı açıklamada, Balıkesir'in en fazla orman yangını riski bulunan 10 ilden biri olduğu belirtildi.
Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde yer alan Kazdağları'nın Edremit ilçesindeki milli park alanlarına girişler, orman yangınlarıyla ilgili kritik bir döneme girilmesinden dolayı geçici olarak durduruldu.
Nem yüzde 30'un altında
Birkaç gün hava sıcaklıkların 35 derece ve üzerinde seyredeceği, havadaki nemin yüzde 30'un altında kalacağı bildirilen açıklamada, "Rüzgarların poyraz şeklinde kuzeydoğudan saatte 30 kilometre ve üzerinde esecek olması, orman yangınları açısından son derece riskli bir durumun oluşması nedeniyle Milli Park içinde bulunan Yaylatepe çadırlı kamp alanı ve Altınoluk cam seyir terasındaki izinli işletme alanları ile buraya ulaşımı sağlayan yol güzergahları hariç olmak üzere Milli Park'a her türlü giriş ve çıkışlar, 31 Ekim tarihine kadar yasaklanmıştır" ifadesi kullanıldı.