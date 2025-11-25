CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmralı'ya üye göndermeme kararı alan CHP'yi eleştiren bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Milletimizin CHP'den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir" dedi.

Kılıçdaroğlu aynı zamanda partisini rüşvet ve yolsuzluk konusunda da eleştirdi. "Hesap vermekten kaçınmamak her CHP’linin namus borcudur” diyen eski genel başkan, partinin derhal arınması gerektiğini vurguladı.

Bu açıklamalar büyük yankı uyandırırken sosyal medyada "Kılıçdaroğlu ihraç edilsin" paylaşımları peş peşe geldi. Şimdi sıkça "Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den ihraç mı edildi" sorusu geliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den ihraç mı edildi?

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinden ihraç ihraç edilmiş değil. Bu video sonrası nasıl bir karar alınacağı merak konusu...