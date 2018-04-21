Kılıçdaroğlu: 24 Haziran'da daha güzel bir Türkiye'ye uyanacağız

21 Nisan 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balkan Rumeli Çalıştayı'nda 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçimle alakalı değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'daki toplantıda konuşan CHP Lideri, "24 Haziran'da hepimiz daha güzel bir Türkiye'ye uyanacağız. Daha hoşgörülü bir Türkiye'ye uyanacağız. Birlikte yaşamanın ne kadar değerli olacağını öğreneceğiz. Farklı düşüncedeki insanların yan yana nasıl gelip de Türkiye'yi birleştirmek için herkesi nasıl kucakladığını görmek için 24 Haziran'da çalışacağız" şeklinde mesaj verdi.