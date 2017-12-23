Kılıçdaroğlu: Asgari ücret 2000 lira olmalı

23 Aralık 2017

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada asgari ücretin 2 bin lira olması gerektiği konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Daha önce, "asgari ücret bin 500 lira olsun" dediklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, kendi belediyelerinde en az bin 500 lira verdiklerini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında, günün 24 saati her türlü hakarete maruz kaldıklarını belirterek, "Ben konuştukça beni tehdit ediyorlar. Sanıyorlar ki geri adım atacağım. Asla ve asla bir milim geri adım atmayacağız. Bu milletin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacağım. Benim kitabımda yandaş yok vatandaş var. Hangi partiden olursa olsun mağdursa ben onun yanındayım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Reza Zarrab aleyhine tek cümle kullanmadığını anlatırken, "Ben söylüyorum; Reza Zarrab, sahtekardır. Daha önce de söyledim. Reza Zarrab da aleyhime dünya kadar dava açtı. Tazminat davaları açtı şu anda Yargıtay'da dün avukatı telefon açmış; 'biz davalardan vazgeçmek istiyoruz' diye. İster geç. ister geçme. Sahtekarın davası ne ise o davanın üzerine sonuna kadar gideceğim" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, neden Man Adası dediklerini şöyle anlattı:

"Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak, emekli, işçi için bunları dedik. Niye vergi vermiyorsun arkadaş? Hangi şirketi sattın? Tık yok. 'Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor?' deniyor. Bütün belgeler var. Her şey gün gibi açık. İsteseler de bunları yok edemezler çünkü olay uluslararası bankacılık sisteminin içine girmiş vaziyette. Türkiye'deki bankayı kapatsan, yurt dışındaki banka var. Para oradan geldi. Herkes biliyor bütün bunları."

Ege adalarına ilişkin sözleri üzerine Savunma Bakanı Panos Kammenos'un, "Sıkıysa gel al" dediğini hatırlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "2019'da gelip o adaların hepsini alacağım" dedi.

CHP lideri, Yunan Bakanın bu çıkışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kalmasını da eleştirdiğini söyledi.

"5 yıl yetki verin burayı Paris yapalım"

Konuşmanın sonunda Kocaeli’ne değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah’ın izniyle, sizlerin katkıları ile buranın büyükşehir belediye başkanlığını alacağız. İzmit Büyükşehir Belediyesinin sahip olduğu mali imkan, hiçbir belediyede yok. Kocaeli’nin haline bakıyorum ve üzülüyorum. 5 yıl yetki verin, burayı Paris yapacağız. Leyla Atakan Kocaeli’ni tüm Türkiye’ye tanıttı. İnşallah Kocaeli’ni tüm dünyaya tanıtacağız" şeklinde konuştu.