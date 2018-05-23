Kılıçdaroğlu: Bana yakın olup listede olmayan da var

23 Mayıs 2018

CHP'de milletvekili aday listelerinin belli olmasının ardından gündeme gelen iddialara Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.

"Sol kanat tasfiye edildi, Muharrem İnce’ye yakın isimler liste dışı kaldı" iddialarına ilişkin Hürriyet Gazetesi'nden Hande Fırat'a konuşan Kılıçdaroğlu, "Solculuk da sağcılık da kimsenin tekelinde değildir. İnsanların düşünceleri vardır ve o düşüncelerini özgür ortamlarda paylaşırlar. CHP sosyal demokrat bir partidir. O ayrımı yapmayı çok doğru bulmuyorum. Listelerde yer alan arkadaşlara haksızlık yapmış oluruz" dedi.

"Bu tartışma da tümüyle yanlış bir tartışma; doğru değil. Bana çok yakın olup da listede yer alamayan arkadaşlarım da var" ifadelerini kullanan CHP Lideri, "Sonuçta bir kan değişimine ihtiyacımız var. Kişiye yakın milletvekillerini tanımlamayı çok doğru bulmuyorum. Muharrem Bey’i sevenler de var, beni sevenler de var, Deniz Bey’i sevenler de var. Bu bir görevdir. Siyaset bir meslek değildir. CHP’nin iktidarı ve Muharrem Bey’in Cumhurbaşkanı seçilmesi için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Bu tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek, listede yer alalım almayalım, bu ülkenin ve çocuklarımızın geleceği için hepimizin görevidir." şeklinde açıklamada bulundu.