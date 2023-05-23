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Kılıçdaroğlu: Ekonomi için karar ver!

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir video paylaştı.

Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu bir referandumdur. Ekonomik yıkımı yaşayan güzel ülkemizi son çıkışta kurtaracak mıyız, yoksa uçurumdan aşağı yuvarlanacak mıyız? Vatanını seven sandığa gelsin!" ifadelerini kullandı.

 