Kılıçdaroğlu: Ekonomi için karar ver!
CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir video paylaştı.
Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu bir referandumdur. Ekonomik yıkımı yaşayan güzel ülkemizi son çıkışta kurtaracak mıyız, yoksa uçurumdan aşağı yuvarlanacak mıyız? Vatanını seven sandığa gelsin!" ifadelerini kullandı.
Bu bir referandumdur. Ekonomik yıkımı yaşayan güzel ülkemizi son çıkışta kurtaracak mıyız, yoksa uçurumdan aşağı yuvarlanacak mıyız?— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 23, 2023
Vatanını seven sandığa gelsin! pic.twitter.com/fiZUfy5eVp