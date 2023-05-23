Kılıçdaroğlu: Ekonomi için karar ver!

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu bir referandumdur. Ekonomik yıkımı yaşayan güzel ülkemizi son çıkışta kurtaracak mıyız, yoksa uçurumdan aşağı yuvarlanacak mıyız? Vatanını seven sandığa gelsin!" ifadelerini kullandı.

Bu bir referandumdur. Ekonomik yıkımı yaşayan güzel ülkemizi son çıkışta kurtaracak mıyız, yoksa uçurumdan aşağı yuvarlanacak mıyız?

Vatanını seven sandığa gelsin! pic.twitter.com/fiZUfy5eVp — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 23, 2023