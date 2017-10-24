Kılıçdaroğlu: Gelin erken seçim yapalım

24 Ekim 2017

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı erken seçime davet ederek "Şimdi teklif ediyorum 17 ay beklemeyelim buyurun gelin seçimleri erken yapalım. Şunu söyleyebilir seçimleri erken yapacağız da anayasada hüküm var 367'yi bulamayız söz getir anayasayı değiştirelim erkene alalım seçimleri kim milletten kaçıyor kim kaçmıyor çıksın ortaya" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:



Türkiye bir sorunlar yumağı halinde. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bundan 3 veya 4 yıl önce ilk kez taşeron işçiliği dile getiren, ilk kez onlarla toplantı yapan bu kardeşinizdi.



Benim gibi düşünmeyen insanın da düşüncesini ifade etmesi lazım. Demokrasinin özü budur. Bir araya gelip konuşabilmeliyiz.

''Eğer bir ülkede gazeteci hapisteyse o ülkede demokrasi yoktur''

Eğer bir ülkede gazeteci hapisteyse o ülkede demokrasi yoktur. Biz hep demokrasiyi insan haklarını savunduk. Bizi severler veya sevmezler ama benim gibi düşünmeyen insanın da düşüncesini özgürce ifade etmesi lazım.

''Bu Kayserililere yapılan en büyük hakarettir''

Bazı belediyeler kitap fuarları düzenlerler. Kayseri Büyükşehir Belediyesi de düzenlemiş. Her görüşten insan gelir. Yazarla okuyucu arasında sıcak samimi ilişki ortaya çıkar. Okuyucu bazen yazarı eleştirir. İhsan Eliaçık saygıdeğer bir isim inancına bağlı düşünce inanç özgürlüğünü savunur çok sayıda eseri vardır dini içerikli. Kendi kitapları o fuarda davet edilir ama fuarı düzenleyen belediye Eliaçık'ın oraya gelip kitaplarını imzalamasını ve konuşmasını yasaklar. Bu belediye başkanı en büyük hakareti Eliaçık'a değil Kayserililere yapıyor. Bu Kayserililere yapılan en büyük hakarettir.



“Şırnak’taki maden kaçak değildi”



Şırnak’ta kömür madeninde yaşanan bir faciada 8 işçi hayatını kaybetti. Biri de 17 yaşında bir çocuktu.17 yaşındaki çocuk kömür madeninde çalışmaya zorlanıyorsa herkesin oturup düşünmesi lazım. 17 yaşındaki Sıddık okulunda olmalıydı.

O maden ocağı kaçak değildi. İhaleye verilmişti, ihale Resmi Gazetede yayınlanmıştı. Bir bakan yalan söyler mi? TMMOB bütün ayrıntıları yayınladı.



“Uyuşturucu çocuklarımız için büyük tehlike”



Uyuşturucu çocuklarımız için büyük tehlike. Sorunun çözüm yeri TBMM. Yoksul mahallelerdeki çocuklar avlanıyor. Önce alıştırılıyor sonra satıcı olarak kullanılıyorlar. Sorunu çözmek lazım. TBMM’ye araştırma önergesi verdik. Uyuşturucu olayını konuşalım dedik. İktidar partisi oylarıyla önerge reddedildi.

"Çok kısa bir süre için OHAL ilan edeceğini ima etmişti"

OHAL uzatıldı. Darbe girişiminden sonra Sayın Binali Yıldırım’la bir araya gelmiştik. Çok kısa süre için OHAL ilan edileceğini ima etmişti. 1 yılı aştı. Her darbe kendi hukukunu yaratır. 20 Temmuz 2016 sivil darbesi de kendi hukukunu yarattı ve öyle devam etti.



Meclis’te bir komisyon kuruldu. O komisyonu engellediler. Gelip ifade vermesi gereken kişileri komisyona davet etmediler. Adil Öksüz’ü cep telefonu ve GPS cihazı ile serbest bıraktılar. Bu olay hala muammadır.Bunun hesabı verilmedi. FETÖ soruşturmaları dürüst ve namuslu savcılardan alındı.

''Meclis'e geliyor helikopterler havada acaba bir şey olur mu diye?''

Tek adam rejimi olduğu zaman tek adamı kandırırsanız memleketi felakete götürürsünüz. Örnek mi? Obama Trump PKK kandırdı. Bu kadar kandırılan adamın ülkeye faydası olur mu? Meclis'e geliyor helikopterler havada acaba bir şey olur mu diye? Niye korkuyorsun kardeşim neden korkuyorsun çık git bi kahvede otur çiftçisiyle taşeron işçisiyle sohbet et bakalım. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün sırlarını 'Kozmik oda'yı terör örgütüne açtın bunun hesabını vereceksin sen. Her seferinde aldatıldık diyor. Zeka yetersizliği vardır birisi gelir kandırır ben bunu anlarım ama ihanet farklı bir şeydir. İhanette aldatma ve kandırma yoktur. İhanette doğrudan siz tasarlıyorsunuz uygulamaya koyuyorsunuz.

''Hainler devlet yönetemez''

Sayın Erdoğan bir açıklama yapıyor İstanbul ile ilgili 'Biz bu şehre ihanet ettik. Ben de bundan sorumluyum' diyor. Hainler devlet yönetemez.

''Ne biçim küsmeymiş bu?

Bakın şu kuleler ihanet kuleleridir. Bu kuleleri yıkın dediler yıkmadılar mahkemeye gidildi Danıştay karar verdi Danıştay'ın kararını hiç kimse takmadı. İhanet ettik diyor şimdi hain kim? Sensin başka kim olabilir ki? Siluetleri yık diyoruz Kültür Bakanlığı Danıştay 'Yıkacaksın' diyor yapan adam 'Yıkmam' diyor. Erdoğan 'Yıkmıyorsan ben senle küstüm.'diyor. Geçen gün yine oturdular yan yana beraber kurdele kestiler ne biçim küsmeymiş bu?

''Kendini hain ilan ettiysen o koltuktan kalkacaksın''

Kalkmışlar 'İhanet ettik hala da devam ediyoruz' diyor. Kendini hain ilan ettiysen o koltuktan kalkacaksın. Bu ülkeye ihanet eden o koltukta oturamaz.

''Bize bu fırsatı verdi kendisine teşekkür ediyorum''

Erdoğan ihanetini itiraf ediyor itiraf ettiği için teşekkür ederiz. Bize bu fırsatı verdi kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Benim haberim yoktu diyemez.

“Bizim belediye başkanları namuslu adamlardır”



CHP’li belediyelerin de üzerine gideceklermiş. Gidin kardeşim, bizim belediye başkanları namuslu adamlardır.



Bizim belediyeler ağacın yeşilini seviyorlar, doların yeşilini değil, dede nine torunuyla park gidecek.



Yolun düşerse bir Eskişehir'e git, göreceksin. Eskiden Bursa’ya yeşil Bursa derlerdi, şimdi beton Bursa, Eskişehir, Bursa ile Ankara arasında çölde bir vaha gibi. Eskişehir'e gelen turist sayısı Bursa’dan fazla.

''Bunu adı kirli pazarlıktır''



Yüzde 49.5 oy alan Başbakanı görevden aldı. Millet benim diyor. Seçimle gelen belediye başkanlarını istifaya zorluyor şantajla süre veriyorum istifa etmezsen seni hapse atarım diyor. Devlet akılla yönetilir halka millete saygıyla yönetilir. Suçluyorsun tehdit ediyorsun istifaya zorluyorsun bunun adı kirli pazarlıktır. Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden adam kirli pazarlığın ana aktörüdür. Böyle bir adam Cumhurbaşkanlığı makamını işgal edemez. Milli irade temsil edilmiyor orada. Namus ve şeref kavramını yüreğinde ruhunda taşımayan insanların o koltukta oturmaya hakları yoktur.



“Gelin seçimleri erken yapalım”



Şimdi teklif ediyorum 17 ay beklemeyelim buyurun gelin seçimleri erken yapalım. Şunu söyleyebilir seçimleri erken yapacağız da anayasada hüküm var 367'yi bulamayız söz getir anayasayı değiştirelim erkene alalım seçimleri kim milletten kaçıyor kim kaçmıyor çıksın ortaya.