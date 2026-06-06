Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilecek mi? TBMM Başkanı Kurtulmuş açıklama yaptı

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CHP Genel Merkezi, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 9 Haziran Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısına başkanlık edeceğini açıkladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özgür Özel ile Kemal KIlıçdaroğlu arasında yaşanan krizle ilgili konuştu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, mutlak butlan kararıyla Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü TBMM'de grup toplantısı düzenlemesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

- Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin içerisindeki çelişkiyi açıkçası üzülerek takip ettiğimi ifade etmek isterim.

- Meclis Başkanı olarak da içlerindeki bu konuların tarafı olmamaya büyük özen gösteriyorum ilk andan itibaren. Dikkat ederseniz fazla konuşmuyorum, sözlerimi de son derece dikkatli seçmeye çalışıyorum.

- Nihayetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, bu konularda Meclis İçtüzüğü ve partilerin grup iç yönetmelikleriyle sınırlıdır. Oradan gelecek yazılara göre biz kararlarımızı almak durumundayız.

- Yasal mevzuat açık, CHP'nin Genel Başkanı partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, bunu önleyecek madde yok. Buna göre hareket etmek durumundayız