Kılıçdaroğlu Hatay'da konuştu! Suriyelileri vatanlarına göndereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu necip milletin alnına ırkçılık gibi kara bir leke sürmeden Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde kendi ana vatanlarına göndereceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, beraberinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Reyhanlı ilçesinin Suriye sınırındaki Kuşaklı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Burada basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, "Arkamda gördüğünüz Suriye sınırı. Bu necip milletin alnına ırkçılık gibi kara bir leke sürmeden Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde kendi ana vatanlarına göndereceğiz. Bunu herkesin bilmesini isterim. Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz ama aynı zamanda Türkiye'yi bu bölgenin, Akdeniz'in en güçlü, lider ülkesi haline getireceğiz." diye konuştu.

Türkiye'ye gelen Afganları İran'a iade edeceğiz

Kılıçdaroğlu, İran sınırını açıp Türkiye'ye gelen Afganları İran'a iade edeceklerini belirterek "Bunu Suriye'nin de İran'ın da Afganistan'ın da bilmesini isterim. Açık ve net söylüyoruz. Arkamızda gizli bir hesap yok. Hiçbir ülkeye, vatandaşa, daha doğrusu hiçbir yabancıya karşı ön yargımız yok ama biz kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz. Kendi ülkemizin demografik yapısının değişmesini istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Hudut egemenlik sınırlarımızın belirlendiği alandır

Sınır kapılarında "Hudut namustur." ifadesinin yer aldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Hududun namus olmasının temel gerekçesi, hudut egemenlik sınırlarımızın belirlendiği alandır." dedi.

Kılıçdaroğlu, sonrasında Kırıkhan ilçesindeki 2 çadır kente ziyarette bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çadır kentte taraftar grubu Genç Fenerbahçelilerin aşevine giden Kılıçdaroğlu'na takımın atkısı hediye edildi.

Kılıçdaroğlu, ardından Özyörük Mahallesi'nde çadırda kalan depremzedelerle bir araya geldi, Antakya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.