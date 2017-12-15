Kılıçdaroğlu: İİT'nin kararı önemli bir adımdır

15 Aralık 2017

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı'nca İstanbul'da düzenlenen "Orta Doğu Konferansı"nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Ortadoğu'nun şu anki durumu hiç de iç açıcı değil. Şu anda etnik ve mezhep ayrımı ateşi Ortadoğu'nun ortasına düşmüş ve yayılarak herkesi yakmaktadır. Bölge yabancı müdahalelere maruz kalmaktadır. Ortadoğu, Ortadoğulu olmayan ülkelerin güç gösterisi sergiledikleri bir alana dönüşmüş durumda. Bölgede akan kan kardeş kanıdır. Bölge sorunlarına, bölge ülkeleri sabırla, sağ duyulu çabaları ile çözüm üretmek durumundalar. Bu süreci hiçbir ülke tek başına atlatamaz. Ortak akıl ile çözüm üretmeliyiz" dedi.

"Tarihi sorumluluğu da büyüktür"

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıma kararıyla ilgili Kılıçdaroğlu, "Trump'ın Kudüs kararı Ortadoğu'da ağır aksak da olsa yürüyen barış görüşmelerine darbe vurmuştur. Ortadoğu'yu kana bulayarak kendi ülkesindeki sıkışıklığı gidermek akıllı bir politikacının başvurabileceği bir yol değildir. Trump, BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal etmiş ABD'nin Ortadoğu barış sürecinde tarafsız bir arabulucu olmayacağını açıkça ortaya koymuştur. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Doğu Kudüs'ü Filistin Devletinin başkenti olarak tanıma kararı önemli bir adımdır. Tarihi sorumluluğu da büyüktür" ifadelerini kullandı.

"Artık Suriye konusunda siyasi bir çözüm bulunması gerekiyor"

Kılıçdaroğlu, "Suriye'deki iç savaşın sona erdirilmesi konusunda her türlü yapıcı katkıyı destekliyoruz. Artık Suriye konusunda siyasi bir çözüm bulunması gerekiyor. Cenevre görüşmelerinin başarısız olması bizi kaygılandırıyor. Irak'ın toprak bütünlüğü bizim için önem taşımaktadır. Bugün Irak anayasası temelinde yeniden bir toparlanma olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Ancak Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Irak Merkezi hükümeti arasında kaybolan güvenin yeniden tesis edilmesi uzun zaman alabilir. Geniş manada Irak'ın istikrarı ülkemizin de istikrarı anlamına gelmektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA