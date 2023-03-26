Kılıçdaroğlu: İki başkenti yöneten, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacak

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

- Kadın erkek eşitliği, her evde huzurun ve bereketin olması, adalet için, hukuk için, dezavantajlı gruplar için, başı açık-kapalı ayrımını ortadan kaldırmak için, kucaklaşmak için, halk için, millet için iktidar. İstanbul'u da Bağcılar'ı da seviyorum. Bağcılar'da oyumuzun düşük olduğunu biliyorum. Ama kimse endişelenmesin, oy versin vermesin nasıl Ekrem Başkan hiçbir ayrım yapmıyorsa Türkiye'yi yönetirken de hiçbir ayrım yapmayacağız, herkesi kucaklayacağız. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur. Herkes bilsin.

- Harcadığımız her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Kul hakkını gözeteceğiz. Atama bekleyen öğretmenleri Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğrencileriyle buluşturacağız. Ziraat mühendislerimize görev vereceğiz. Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Bütün mücadelemiz bunun için.

- Ekrem Başkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul'a hizmet veriyor. Ama Ekrem Başkanla beraber bütün başkanlarımız depremde soluğu hemen deprem bölgesinde aldılar. Herkese hizmet veriyorlar. Hiçbir ayrımcılık yapmıyorlar.

- Osmanlı'nın başkenti İstanbul hepimizin göz bebeği ve kadim bir şehir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Allah nasip ederse cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da görevini yapacak. O zaman İstanbul'a hizmet ederken önüne konan bütün engelleri tek tek kaldıracak ve hedef İstanbul, hedef Türkiye, hedef büyüme, hedef kalkınma diyecek. Bunların hepsini gerçekleştirecek.

- İkinci cumhurbaşkanı yardımcımız Mansur Yavaş. Elinden gelen bütün gücü gösterecek. Neden Ekrem İmamoğlu, neden Mansur Yavaş? Bizim tarihimizde iki önemli başkent var. Osmanlı'nın başkenti İstanbul, Cumhuriyet'in başkenti Ankara. Demek ki ikinci başkenti yöneten güç, iki başkenti yöneten aktör aynı zamanda Cumhuriyet'in en önemli yılında, yani 100. yılında cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacaklar. İki başkente de iki kadim kente de hizmet verecekler.

- Benim bu millete sözüm var. Haksız olarak alınan, Hazine'den çalışan 418 milyar doları alacağım ve bu milletin cebine koyacağım. Bana karşı çıktıklarını biliyorum, Kılıçdaroğlu gelmesin diye çaba harcadıklarını biliyorum, büyük mücadeleler verdiklerini de veriyorum. Benim tek güvencem bu ülkenin insanları.

- Sevgili İstanbullular zor durumda olduğunuzu, geçim sıkıntısını, işsizliği biliyorum. Malı götürenleri de biliyorum. Haksız olarak Hazine'den alınan 418 milyar doları alacağım ve bu milletin cebine koyacağım. Benim güvendiğim insanlar sizlersiniz.