Kılıçdaroğlu ile Akşener pazartesi görüşecek
CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Akşener pazartesi günü bir araya gelecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in pazartesi günü görüşeceği açıklandı.
Akşener, Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderlerine, parlamenter sisteme dönüş için yol haritası belirlemek üzere toplantı çağrısı yapmıştı.
Akşener, ilk olarak 4 Haziran Pazartesi günü saat 11.30'da CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. İki liderin, yapılan telefon görüşmesinden sonra görüşme kararı aldığı bildirildi.