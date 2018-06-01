Kılıçdaroğlu'ndan medyaya eleştiri

01 Haziran 2018

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa'ya geldi.

BAOB Oditordum salonunda dağ yöresi ilçelerinden partiye katılım sağlayanlara rozetlerini takan Kılıçdaroğlu, ardından akademik odalar, sivil toplum örgütleri ve dernek temsilcileri ile görüştü.

Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliğinin olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, “Bana kızıyorlar, peki soru şu; kişilerin can ve mal güvenliği nasıl sağlanır? Bunun dünyada bilinen bir yolu vardır, yargı bağımsız tarafsızsa yani hakim bir yerden talimat almadan hukukun üstünlüğüne göre karar veriyorsa, orada tarafsızlık vardır. Yargının bağımsızlığın temel ölçütü şudur; haksızlığı yapan kişinin gücüne teslim olmaz. Haksızlığı yapan kişi güçlüyse devlette çok önemli bir makamdaysa, valiyse, milletvekiliyse, cumhurbaşkanıysa haksızlık yapıyorsa vatandaşın başvuracağı yer hakimdir. Yargı talimatı saraydan ya da başka bir yerden alıyorsa kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Gözaltına alınıyorsa, belli çevreler talimat verip o talimatlar yapılıyorsa hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur” dedi.

“Bu ülkede bugün fabrika kuracak yer bulamazdık”

‘Size bir rakam vereceğim, bütün STK ve meslek kuruluşları bu rakamları not alsın’ diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“1923-2002 bu yıllarda, yani 79 yılda pek çok hükümet geldi geçti, pek çok başbakan geldi geçti. Hepsi şu veya bu şekilde bu ülkeye hizmet etti. 1923-2002’de 713 milyar dolar bütün hükümetlerin harcadığı para. Köprüler, Sümerbank, Etibank’ları kurdular, körfez depremi oldu bütün o yaraları sardılar, Kıbrıs çıkarması yaptılar, 1925’te uçak fabrikasının temelini yaptılar, 713 milyar dolar harcadılar. 2003-2017 son 14 yılda harcanan para, 2 trilyon 94 milyar dolar. Asla inkar edemeyecekleri rakamları biz vatandaşların önüne koymak zorundayız. Bu para ile bu ülkede ne yapıldı? Yol yapıldı, köprü yapıldı. 2 trilyon 94 milyar dolar eğer bu ülkenin kalkınması ve büyümesi için harcansaydı bu ülkede bugün fabrika kuracak yer bulamazdık. Yürütme organının önemi bu rakamlarda ortaya çıkıyor.”

“Dünyanın en yüksek faiziyle borçlanan ülke”

Türkiye’nin dünyanın en yüksek faiziyle borçlanan tek ülke olduğunu savunan Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu düzenden kim memnun? Bir sınıf memnun, rantiye sınıfı. Onun dışında hiç kimse yok. Niçin memnun biliyor musunuz? Bir masa ve sandalye bol miktarda parası var. Borç verir ve faiz alır, başka hiçbir şey yapmaz. Son 16 yılda, dışarıya ödenen faiz yani hükümet borç alıyor ve faiz ödüyor, bir grup faiz lobisine 151 milyar 34 milyon dolar. Vatandaşlar vergi ödedi, aldılar faiz ödediler. Şu anda Türkiye, dünyanın en yüksek faiziyle borç alan tek ülkedir. Yaka tefeciye kaptırıldı. İçeride ne kadar faiz ödediler? Mart 2018 itibariyle 687 milyar lira. Para var, veriyor parayı alıyor faizi” dedi.

“İnce’ye ayıp olmasın diye 2 saat ayrılıyor”

Medyanın demokrasilerdeki 4. güç olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Medyanın özelliği şu; halkın dili, kulağı, sözüdür. Gücü güçlü denetler yanlış yaparsa çizer, medya güç tarafından kontrol ediliyorsa hükümetin kontrolüne giriyorsa halk doğru bilgilendirilmez. Şu anda medyanın yüzde 90’ı hükümet tarafından kontrol edilmektedir. Cumhurbaşkanı adaylarımız var, bir adaya günün 24 saati neredeyse ayrılıyor. Yakında uyuduğu zamanları da verebilirler. Sayın İnce’ye ayıp olmasın diye 2 saat. Diğer adayları hiç göstermiyorlar. Meral hanım yok mu? Doğu bey yok mu? Onlar da çalışıyorlar, eşit şartlarda yarış olması lazım. Birini hedefe daha yakın 10 kilometre öne koyuyorsun, sonra da dünyaya bizim ülkemizde demokrasi olduğunu söyleyeceksiniz. Buna kimse inanmıyor” diye konuştu.

“Eğitimde devrim başlatacağız”

‘Bütün şaibelerine karşı, bütün baskılara karşın 24 Haziran’da güzel bir Türkiye’ye Allah’ın izniyle uzanacağız’ diyen Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“En düşük emekli aylığı bin 500 lira olacak. Bugün 200-300 lira emekli aylığı alanlar var. 151 milyar dolar faiz ödeyen zatlara seslenmek istiyorum; sor bakayım ayda 400 lira ile o emekli geçinebilir mi? 200 lirayla, 300 lirayla. Bin 500 lira yapacağız. Para büyük değil, ben bunu biliyorum. Emekliye yine Ramazan'da, Kurban'da birer maaş ikramiye vereceğiz. Asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. 1 milyon 644 kişi. Bu kişiler bin 500 liranın altında emekli aylığı alıyor. Bu kadar perişan edilir mi toplum? Ektiği ürünün karşılığını alamıyor. Güçlü bir sosyal devlet oluşturmak zorundayız. Bu beylerin çocukları işsiz mi? Hayır. Bir elleri yağda, bir elleri balda. İlk 1 yıl içinde 180 bin öğretmeni atayacağız. Eğitimde devrim başlatacağız. Çocuk sabahleyin evinden çıkacak, kahvaltı yapmadan okuluna gelecek, arkadaşları ve öğretmenleriyle kahvaltı yapacak, öğle yemeğini yine aynı şekilde, akşam evine gidecek. Böylece çocuğuna harçlık veremeyen babanın utancını ortadan kaldıracağız. Bu acı bir tablo. Biz bunları söyleyince diyorlar ki 'parayı nereden bulacaksın?' 2 trilyon dolar harcadınız. Ne yaptınız? Sadece yandaşlar için harcadınız. Biz bunu millet için harcayacağız. İttifakı kurmamızın nedeni bu. Büyük bir değişim ve dönüşüme ihtiyacımız var.”

Kaynak: İHA