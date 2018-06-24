Kılıçdaroğlu'ndan 'sandık' çağrısı

24 Haziran 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sandıkların kapatılmasının ardından açıklamada bulundu.

"Sandıkların başından ayrılmayın. Güzel bir Türkiye'ye uyanacağız" diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Şunu açık ve net ifade ediyorum. Demokrasiye inanıyorsanız, ki inanıyorsunuz. Tutanaklar tutuluncaya kadar ve birer örnek alınıncaya kadar sandıkları terk etmeyiniz. Kamu görevlileri, siz devlet memurusunuz. Bir siyasal partinin memurları değilsiniz. Tarafsız olmanız gerekiyor. Oy sayım işleminin herkesin önünde yapılması gerekiyor. Bu süreyi büyük bir sabır ve itina ile sonlandırabilirsek güzel şeyler olacak. Yürekten inanıyorum. Güzel Türkiye'ye yarın uyanmış olacağız."