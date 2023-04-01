Kılıçdaroğlu'ndan seccade açıklaması! Çok üzgünüm

Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftar sonrasında çektiği bir fotoğraf tartışma yarattı.

Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basmasına AK Partili isimlerden tepki geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya mesajında ''Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir." mesajıyla Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

CHP'den bir açıklama yapıldı

Fotoğraf sosyal medyada da gündem oldu. Tepkiler üzerine CHP'den bir açıklama yapıldı.

Açıklamada ''Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz.'' denildi.

"Seccadeyi görmediğim için çok üzgünüm"

Ardından bir açıklama da Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm." dedi.

CHP lideri, "Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." ifadelerini kullandı.