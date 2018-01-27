Kilis'e roketli saldırı: 2 yaralı
Afrin'den, PYD/PKK'nın işgalindeki alanlardan Kilis şehir merkezine atılan roket, 5 katlı binanın çatısına isabet etti. Bu sırada evde bulunan 2 kişi yaralandı.
Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenlendi.
Afrin'den, PYD/PKK'nın işgalindeki alanlardan saat 15.00 sıralarında Kilis şehir merkezine atılan roket, 7 Aralık Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısına isabet etti. Bu sırada evde bulunan 2 kişi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çevre güvenliğini sağlamasının ardından binaya giren sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: AA