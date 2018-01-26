Kırıkhan ve Reyhanlı'ya roket saldırısı
Teröristler tarafından Afrin'den ateşlenen 3 roket, Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçesi kırsalına düştü.
Terör örgütünün işgali altındaki Afrin'den ateşlenen 3 roket, Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerindeki boş bir alana isabet etti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca atılan 2 roket Kırıkhan'ın sınır mahallelerinden Yalangoz ve İncirli'deki boş alana, 1 roket de Reyhanlı ilçesinde Bükülmez Mahallesi yakındaki araziye düştü.
Bölgeye çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.
Saldırılarda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaynak: AA