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Kırıkhan ve Reyhanlı'ya roket saldırısı

Teröristler tarafından Afrin'den ateşlenen 3 roket, Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçesi kırsalına düştü.

Kırıkhan ve Reyhanlı'ya roket saldırısı
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Terör örgütünün işgali altındaki Afrin'den ateşlenen 3 roket, Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerindeki boş bir alana isabet etti. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca atılan 2 roket Kırıkhan'ın sınır mahallelerinden Yalangoz ve İncirli'deki boş alana, 1 roket de Reyhanlı ilçesinde Bükülmez Mahallesi yakındaki araziye düştü. 

Bölgeye çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: AA

afrin pyd kırıkhan

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