Kırıkkale OSB'deki fabrika yangını sonrası soruşturma başlatıldı

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde madeni yağ üretimi yapılan bir fabrikanın bölümünde çıktığı değerlendirilen yangın sonrası adli soruşturma açıldı. Yahşihan ilçesindeki OSB'nin 2. Sokağı'nda faaliyet gösteren kimya tesisinde dün meydana gelen yangında soğutma çalışmaları tamamlanırken, jandarma ve Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri bölgedeki güvenlik amaçlı bekleyişini sürdürüyor.

Fabrikanın madeni yağ üretim hattında başladığı tahmin edilen yangına ilişkin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Öte yandan tesisin son durumu dronla kayda alındı.

Henüz belirlenemeyen sebeple başlayan yangın, Kırıkkale ve çevre illerden sevk edilen toplam 80 araç ve 262 itfaiye personelinin yaklaşık 10 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınmıştı. Ayrıca bölgedeki müdahale sürecinde jandarma, emniyet, sağlık ve ilgili kurumlardan 200 personel görev almıştı.