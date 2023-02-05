Kırıkkale'de okullar tatil mi Valilik açıklaması

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre il genelinde gece saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının aralıklı devam edeceği, yarından itibaren gece saatlerine kadar yoğunlaşacağının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek don olayları, ulaşımda aksamalar ve olumsuzlukları önlemek amacıyla il merkezi ve tüm ilçelerde temel eğitim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında valiliğimiz kararıyla 6 Şubat tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.