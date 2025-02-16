Kış geri dönüyor: Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul ve Ankara'da Kar yeniden etkisini gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre, Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları Salı gününden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacak. Sıcaklıkların 6 ila 10 derece düşmesiyle birlikte hafta ortasında birçok bölgede kar yağışı etkili olacak.

Kar geri dönüyor

Başkent Ankara’da kar yağışının Pazartesi günü başlayarak Çarşamba gününe kadar devam etmesi öngörülüyor. İstanbul’da ise kar yağışı Çarşamba günü itibarıyla etkisini gösterecek ve iki gün boyunca hafif şekilde devam edecek.

Salı gününden itibaren İç Anadolu’nun doğusundan başlayarak doğu kesimlerde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz’in sahil kesiminde ise Çarşamba günü itibarıyla kar yağışı görülecek.

İzmir’de de sıcaklıklar düşecek

İzmir’de sıcaklıkların düşeceği ancak yağışların yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nde de benzer şekilde yağmur beklenirken, Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olayları etkili olacak.

AKOM'dan uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) verilerine göre İstanbul’da hafta sonundan itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. 15 Şubat Cumartesi günü sıcaklık sabah 10, öğle saatlerinde 12, akşam 9 ve gece 7 derece olacak. Lodos ve kıble yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette rüzgar esecek.

Sıcaklıklar düşüyor

Hafta başından itibaren ise yeni bir soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların 3 ila 6 derece daha düşmesi bekleniyor.

16 Şubat Pazar günü hafif yağmurlu hava etkili olurken, sıcaklıklar 6-10 derece arasında seyredecek. Pazartesi günü yağışlar kuvvetlenerek sağanak şeklinde görülecek.

18 Şubat Salı günü çok bulutlu ve hafif yağmurlu hava beklenirken, Çarşamba gününden itibaren İstanbul'da karla karışık yağmur etkili olacak. 19-21 Şubat tarihleri arasında karla karışık yağışın devam edeceği ve sıcaklıkların 2 ila 6 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, hafta ortasından itibaren düşen sıcaklıklarla birlikte buzlanma riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Bugün hava nasıl olacak (16 Şubat Pazar)

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Burdur ve Isparta çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu