Kış geri dönüyor: Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul ve Ankara'da Kar yeniden etkisini gösterecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) haftalık tahminlerine göre yeni haftada hava sıcaklığı hissedilir derecede düşecek ve kar yeniden etkisini gösterecek. Hafta ortasında yurdun büyük bölümünde kar yağışı beklenirken, İstanbul’da Çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmur etkili olacak. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 16 Şubat Pazar günü için hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre, Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları Salı gününden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacak. Sıcaklıkların 6 ila 10 derece düşmesiyle birlikte hafta ortasında birçok bölgede kar yağışı etkili olacak.
Kar geri dönüyor
Başkent Ankara’da kar yağışının Pazartesi günü başlayarak Çarşamba gününe kadar devam etmesi öngörülüyor. İstanbul’da ise kar yağışı Çarşamba günü itibarıyla etkisini gösterecek ve iki gün boyunca hafif şekilde devam edecek.
Salı gününden itibaren İç Anadolu’nun doğusundan başlayarak doğu kesimlerde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz’in sahil kesiminde ise Çarşamba günü itibarıyla kar yağışı görülecek.
İzmir’de de sıcaklıklar düşecek
İzmir’de sıcaklıkların düşeceği ancak yağışların yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nde de benzer şekilde yağmur beklenirken, Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olayları etkili olacak.
AKOM'dan uyarı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) verilerine göre İstanbul’da hafta sonundan itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. 15 Şubat Cumartesi günü sıcaklık sabah 10, öğle saatlerinde 12, akşam 9 ve gece 7 derece olacak. Lodos ve kıble yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette rüzgar esecek.
Sıcaklıklar düşüyor
Hafta başından itibaren ise yeni bir soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların 3 ila 6 derece daha düşmesi bekleniyor.
16 Şubat Pazar günü hafif yağmurlu hava etkili olurken, sıcaklıklar 6-10 derece arasında seyredecek. Pazartesi günü yağışlar kuvvetlenerek sağanak şeklinde görülecek.
18 Şubat Salı günü çok bulutlu ve hafif yağmurlu hava beklenirken, Çarşamba gününden itibaren İstanbul'da karla karışık yağmur etkili olacak. 19-21 Şubat tarihleri arasında karla karışık yağışın devam edeceği ve sıcaklıkların 2 ila 6 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yetkililer, hafta ortasından itibaren düşen sıcaklıklarla birlikte buzlanma riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Bugün hava nasıl olacak (16 Şubat Pazar)
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Burdur ve Isparta çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu