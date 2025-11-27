Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın 2025 Sahibi Prof. Dr. Ufuk Akçiğit Oldu

Koç Üniversitesi’nin bilimin gelişimini teşvik etmek amacıyla 2016’dan bu yana takdim ettiği Rahmi M. Koç Bilim Madalyası bu yıl, ekonomi bilimine uluslararası ölçekte yön veren çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Ufuk Akçiğite verildi.

Ekonomide inovasyon, verimlilik, girişimcilik, gelir dağılımı ve sosyal mobilite alanlarında gerçekleştirdiği öncü teorik ve ampirik çalışmalarla ödüle layık görülen Prof. Dr. Akçiğit, 2020’den bu yana Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde görev yapıyor. IMF, Dünya Bankası ve OECD gibi kurumlara danışmanlık veren Akçiğit, yenilikçi büyüme modelleri ve üretkenlik üzerine küresel akademik literatürde en etkili isimler arasında gösteriliyor.

Sitti: “Bir mezunumuzun bu ödülü alması bizim için özel bir gurur”

Törende konuşan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, bu yıl ödülün bir Koç Üniversitesi mezununa verilmesinin “çok özel bir anlam taşıdığını” söyledi. Sitti, Prof. Akçiğit’in başarısının, Vehbi Koç’un “bilim yoluyla ülkeye hizmet” vizyonunun en somut göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Sitti, Nobel Komitesi’nin 2025 yılı “Ekonomi Bilimleri Bilimsel Arka Plan Raporu”nda Akçiğit’in, ekonomi alanını şekillendiren en etkili dört araştırmacı arasında gösterildiğini hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu dört isimden üçü Nobel ödüllü. Dördüncü isim ise bugün burada onurlandırdığımız Prof. Dr. Ufuk Akçiğit. Bu rapor, mezunumuzun dünya bilim sahnesindeki etkisinin ne kadar güçlü olduğunu açıkça ortaya koyuyor.”

Akçiğit: “Atılım yapmak isteyen ülkeler temel bilimlere yatırım yapmalı”

Ödül konuşmasında temel bilimlerin ülkelerin kalkınmasındaki belirleyici rolüne dikkat çeken Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Koç Üniversitesi’nin kuruluş vizyonunun Türkiye için büyük şans olduğunu vurguladı.

Akçiğit, orta gelir tuzağı, yaratıcı yıkımın verimli kullanımı ve büyüme stratejileri üzerine yaptıkları çalışmaların uluslararası politika yapıcı kurumlar nezdinde değer gördüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

“Başarılı ülkelerin hiçbirinde zayıf üniversiteler görmüyoruz. Atılım yapmak isteyen her ülkenin temel bilimlere yatırım yapması şart. Koç Ailesi’nin bu vizyonu sayesinde Koç Üniversitesi dünya akademisinde güçlü bir konuma ulaştı.”

Bilim Madalyası’nın önceki sahipleri

2016’dan bu yana ödülü alan bilim insanları şöyle:

2016: Prof. Dr. Aydoğan Özcan – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Biyomühendislik

2017: Prof. Dr. Daron Acemoğlu – Ekonomi

2018: Prof. Dr. Metin Sitti – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Robotik

2019: Prof. Dr. Filiz Garip – Sosyoloji

2020: Prof. Dr. Hatice Altuğ – Biyomühendislik

2021: Prof. Dr. Ali Hortaçsu – Ekonomi

2022: Prof. Dr. Bilge Yıldız – Nükleer Bilim ve Mühendisliği, Malzeme Bilimleri

2023: Prof. Dr. Ayşe Zarakol – Uluslararası İlişkiler

2024: Prof. Dr. Mete Atatüre – Fizik