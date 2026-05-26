Kocaeli bayram namazı saati 2026... Kocaeli'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor?
Kurban Bayramı'na saatler kadı ve milyonlarca bayram coşkusu var. Bayramda ilk yapılacak ibadet bayram namazı... Kocaeli'deki Müslümanlar da namazı kaçırmamak adına "Kocaeli'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor" sorusuna cevap arıyor.
Kocaeli’de 2026 Kurban Bayramı yaklaşırken şehirde bayram hazırlıkları hız kazandı. Vatandaşlar, camilerde kılınacak bayram namazının saatine odaklanmış durumda. Konu hakkında bilgi almak isteyenlerin sıkça yanıt aradığı soru "Kocaeli'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor" oluyor.
Kocaeli bayram namazı saati 2026...
Körfezin incisi Kocaeli'de 2026 Kurban Bayramı namazı saat 06.08'de kılınacak.
Kocaeli’nin en ünlü ve tarihi camileri
Pertev Paşa Camii
Mimar Sinan eseridir ve İzmit’in en önemli tarihi yapılarından biridir.
Orhan Camii
Osmanlı’nın ilk dönem eserlerinden biri olup İzmit’in en eski camilerindendir.
Fevziye Camii
İzmit merkezde yer alan ve şehrin en bilinen camilerinden biridir.
Yeni Cuma Camii
Eski bir kiliseden camiye çevrilmiş yapısıyla dikkat çeker.
İzmit Merkez Hacı Hızır Camii
Tarihi dokusunu koruyan önemli Osmanlı yapılarındandır.
Süleyman Paşa Camii
Osmanlı dönemine ait erken dönem mimari örneklerden biridir.
Gazi Süleyman Paşa Camii
Osmanlı’nın bölgedeki ilk yerleşim dönemine ait önemli eserlerden biridir.
Hünkar Çayırı Camii
Tarihi Hünkar Çayırı bölgesinde yer alır ve Osmanlı tarihi açısından sembolik bir yapıdır.
Hereke Sultan Camii
Hereke bölgesinde yer alan tarihi ve mimari değeri yüksek camilerden biridir.