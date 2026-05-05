Kolombiya'da maden faciası sonucu dokuz işçi öldü

Kolombiya'nın merkezinde yer alan bir kömür madeninde pazartesi günü meydana gelen patlama sonucu dokuz işçi öldü. Ulusal Madencilik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, olayda altı işçinin de yaralandığı bildirildi. Kolombiya maden faciası olarak kayıtlara geçen kaza, ülkedeki maden güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Cundinamarca eyaletine bağlı Sutatausa belediyesinde yaşanan patlamanın, La Ciscuda isimli maden ocağında gerçekleştiği duyuruldu. Carbonera Los Pinos şirketi tarafından işletilen madendeki facianın, ilk belirlemelere göre metan gazı birikmesi ve kömür tozu konsantrasyonu nedeniyle yaşandığı tahmin ediliyor.

Gaz birikmesi sonucu patlama yaşandı

Kurtarma ekipleri, yerin metrelerce altında meydana gelen şiddetli patlamanın ardından bölgeye hızlı bir şekilde ulaştı. Sağ kurtarılan altı işçi, acil müdahalenin ardından Ubaté bölgesindeki bölge hastanesine sevk edildi. Yaralıların tedavileri burada devam ediyor.

Yetkililer, patlamanın yaşandığı ocaktaki gaz seviyelerini kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. İşletmeci şirkete ise henüz doğrudan ulaşılamadı. Bölgedeki madencilik faaliyetleri, incelemeler tamamlanana kadar geçici olarak durduruldu.

Kolombiya maden faciası öncesi yapılan uyarılar

Ulusal Madencilik Ajansı, söz konusu madene yönelik daha önce kritik uyarılarda bulunmuştu. Kurum, 9 nisan tarihinde gerçekleştirdiği teknik ziyaret sırasında güvenlik koşullarının iyileştirilmesi için bir dizi tavsiye yayımlamıştı. Ajans, bu tür kömür yataklarında tehlikeli gaz birikimlerinin her zaman risk oluşturduğunu vurguladı.

Denetim raporlarında, havalandırma sistemlerinin ve gaz ölçüm cihazlarının düzenli kontrol edilmesi gerektiği belirtilmişti. Ancak bu uyarıların sahada ne ölçüde uygulandığı henüz netlik kazanmadı. Kolombiya maden faciası sonrası denetim süreçlerinin etkinliği de sorgulanmaya başladı.

Bölgede güvenlik önlemleri yetersiz kaldı

Sutatausa bölgesi, geçtiğimiz yıllarda da benzer acı olaylara tanıklık etmişti. 2023 yılının mart ayında aynı belediyedeki bir maden kompleksinde meydana gelen patlamada 21 işçi can vermişti. O dönemki facianın ardından bölgedeki denetimlerin sıkılaştırılacağı sözü verilmişti.

Kolombiya genelinde özellikle kömür ve altın madenlerinde bu tür kazalar sık sık yaşanıyor. Birçok maden ocağının yasal izinlerden yoksun olması veya yetersiz güvenlik tedbirleriyle işletilmesi, riskleri artırıyor. Bu son Kolombiya maden faciası, sektördeki yapısal denetim sorunlarının ve güvenlik açıklarının devam ettiğini açıkça gösteriyor.