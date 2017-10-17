Kömür ocağında göçük: 7 işçi hayatını kaybetti

17 Ekim 2017

Şırnak-Cizre Karayolu'nun 20'nci kilometresindeki maden mevkisinde, ruhsatsız işletilen bir kömür ocağında göçük oluştu.

Kömür ocağında çalışan işçilerden bazılarının göçük altında kalması üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için yürütülen çalışmalar sonucu önce 6 işçinin cesedi çıkarılırken, bir işçi ise yaralı kurtarıldı. Yaralı işçi Sıddık Kabak'ın Şırnak Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım, göçüğün yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu, arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Devam eden arama kurtarma çalışmalarında bir işçinin cansız bedenine daha ulaşıldı. Göçükte hayatını kaybeden işçilerin sayısı 7'ye yükseldi.

Hayatını kaybeden işçilerin Sekvan Üstün, Yılmaz ve Mesut Mağrur, Yüksel Uğur, Mehmet İzer, Vedat Özden ile Abdullah Kayaş olduğu öğrenildi.

Cenazeler Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otopsisi tamamlanan bazı işçilerin cenazeleri hastane önünde bekleyen ailelerine teslim edildi.

İşçilerden Sekvan Üstün'ün cenazesi Cizre ilçesine, Vedat Özden'in cenazesi de Dağkonak köyüne defnedilmek üzere götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, göçüğün Şırnak-Cizre karayolunun 20'nci kilometresinde bulunan 1 Nolu kömür ocağında saat 14.30'da meydana geldiği bildirildi.

Söz konusu alanın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2013 yılında üretime kapatıldığı aktarılan açıklamada, "Ruhsatsız olarak kömür çıkarma faaliyeti esnasında meydana gelen üzücü olayla ilgili olarak adli mercilerce hem iş güvenliği hem de terör örgütü ile bağlantıları yönüyle çok kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır." denildi.