Konsolosluk binasında inceleme yapılacak

09 Ekim 2018

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili konsolosluk binasında inceleme yapılacağını bildirdi.

Dışişlerinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili gelişmeler, olayın gerçekleştiği günden itibaren yargı, emniyet ve istihbarat birimlerimizce yakından takip edilmektedir. Adıgeçenin akıbetinin tespiti amacıyla ilgili makamlarımızca başlatılan soruşturma yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca konsolosluk binalarının dokunulmazlığı bulunmakla birlikte, diplomatik misyon şefinin muvafakatiyle konsolosluk binasında evsahibi ülke makamlarınca inceleme yapılabilmektedir. Suudi makamları işbirliğine açık olduklarını ve Başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmişlerdir.

Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır."

BM'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçının ortadan kaybolmasından çok ciddi endişe duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

BM, aynı açıklamada Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin bir an önce ortaya çıkarılması için Türkiye ve Suudi Arabistan'a çağrı yaparak, hızlı bir soruşturma yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.