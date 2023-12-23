Korsan taksi ve yolcusuna ceza

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Bulvarı'ndaki rutin asayiş uygulamasında korsan taksi taşımacılığı yaptığı şüphesiyle bir otomobili durdurdu.

Otomobil sürücüsü polislere, araçtaki iki kişiyi uygulama üzerinden iletişim kurup Akdeniz Bulvarı'nda aldığını söyledi, yolcular da müşteri olduklarını kabul etti.

Bunun üzerine sürücü M.K. ile yolcular F.K. ve İ.E.'ye idari para cezası uygulanırken, otoparka çekilen otomobile 60 gün trafikten men cezası verildi.