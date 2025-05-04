KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli tercih kılavuzu: KPSS-2025/4 tercih ücreti ne kadar?
Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/4 tercih kılavuzu yayımlandı. Süreç sona erdiğinde 15 bin 342 sözleşmeli sağlık personeli mayıs ayında görevine başlayacak. Henüz başvuru yapmayanlar kılavuzu incelemek istiyor ve "KPSS-2025/4 tercihleri ne zaman bitiyor, başvuru nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor.
Sağlık Bakanlığı mayıs ayında 19 bin personel alacak. 15 bin 342 kişi ÖSYM üzerinden KPSS tercihleri ile görevlerine yerleştirilecek. Binlerce kişi kılavuzu detaylıca incelemek ve buna göre tercih yapmak istiyor.
Memur adayları bilgi almak adına "KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığın sözleşmeli sağlık personeli tercihleri nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor.
Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/4 tercihleri nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS-2025/4 kapsamında yapılacak tercih işlemlerinin 2 Mayıs 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu. Adaylar tercihlerini, 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.
Tercih süreci, 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00'da başlayacak ve 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapacak.
ÖSYM, tercihlerin KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu’nda belirtilen kurallar çerçevesinde yapılacağını belirtti. Bu nedenle adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği vurgulandı.
KPSS-2025/4 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/4 tercih ücreti ne kadar?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre tercih ücreti 130 lira olarak belirlendi. İşte ödeme yerleri...
Akbank
Tüm şubeler
ATM
İnternet bankacılığı
(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankası
Tüm şubeler
ATM
İnternet bankacılığı
(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
QNB Finansbank
Tüm şubeler
ATM
Mobil bankacılık
(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası
Tüm şubeler
ATM
İnternet bankacılığı
(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank
Şubeler
ATM
İnternet bankacılığı
ING Bank
Tüm şubeler
İnternet bankacılığı
(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
İş Bankası
Tüm şubeler
ATM
Mobil bankacılık
İnternet bankacılığı
Vakıf Katılım Bankası
Tüm şubeler
ATM
Mobil bankacılık
İnternet bankacılığı
(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası
Sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık
(Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz)
ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi
https://odeme.osym.gov.tr
https://sanalpos.osym.gov.tr