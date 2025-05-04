Sağlık Bakanlığı mayıs ayında 19 bin personel alacak. 15 bin 342 kişi ÖSYM üzerinden KPSS tercihleri ile görevlerine yerleştirilecek. Binlerce kişi kılavuzu detaylıca incelemek ve buna göre tercih yapmak istiyor.

Memur adayları bilgi almak adına "KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığın sözleşmeli sağlık personeli tercihleri nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor.

Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/4 tercihleri nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS-2025/4 kapsamında yapılacak tercih işlemlerinin 2 Mayıs 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu. Adaylar tercihlerini, 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Tercih süreci, 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00'da başlayacak ve 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapacak.

ÖSYM, tercihlerin KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu’nda belirtilen kurallar çerçevesinde yapılacağını belirtti. Bu nedenle adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği vurgulandı.

KPSS-2025/4 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/4 tercih ücreti ne kadar?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre tercih ücreti 130 lira olarak belirlendi. İşte ödeme yerleri...

Akbank

Tüm şubeler

ATM

İnternet bankacılığı

(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankası

Tüm şubeler

ATM

İnternet bankacılığı

(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

QNB Finansbank

Tüm şubeler

ATM

Mobil bankacılık

(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Tüm şubeler

ATM

İnternet bankacılığı

(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank

Şubeler

ATM

İnternet bankacılığı

ING Bank

Tüm şubeler

İnternet bankacılığı

(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası

Tüm şubeler

ATM

Mobil bankacılık

İnternet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası

Tüm şubeler

ATM

Mobil bankacılık

İnternet bankacılığı

(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası

Sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık

(Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz)

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi

https://odeme.osym.gov.tr

https://sanalpos.osym.gov.tr