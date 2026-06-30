KPSS 2026 Lisans başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
KPSS Lisans başvuru tarihleri merak konusu oldu. Yüz binler başvuru için sıra beklerken "2026 KPSS Lisans başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu art arda geliyor.
2026 KPSS Lisans oturumu için hazırlıklarını sürdüren adaylar, başvuru sürecine odaklanmış durumda. Sınava katılmayı planlayan binlerce kişi başvuru takvimini öğrenmeye çalışıyor. İşte "KPSS 2026 Lisans başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak" sorusunun yanıtı...
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür)
Sınav 6 Eylül 2026'da yapılacak. Başvurular 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılabilecek. Sonuçlar 7 Ekim 2026'da açıklanacak.
KPSS Lisans Alan Bilgisi
Alan Bilgisi oturumları 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak. Başvurular 1-13 Temmuz 2026 arasında alınacak. Geç başvuru tarihleri 22-23 Temmuz 2026 olacak. Sonuçlar 7 Ekim 2026'da ilan edilecek.