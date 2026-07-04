Google Haberler

KPSS-2026/1 başvuruları ne zaman başlıyor? Kılavuz yayımlandı, sıra başvurularda...

Memur adayları için KPSS-2026/1 kılavuzu yayımlandı sıra başvurularda... ÖSYM duyuruyu yayımlarken adaylar "KPSS-2026/1 başvuruları ne zaman başlıyor" sorusuna cevap arıyor.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
KPSS-2026/1 başvuruları ne zaman başlıyor? Kılavuz yayımlandı, sıra başvurularda...

ÖSYM yılın belirli dönemlerinde kamuya atama yapıyor. KPSS'de ter döken adaylar tercihte bulunurken atama için bekliyor. Kurumdan bilgilendirme yapılırken şimdi yoğun şekilde "KPSS-2026/1 başvuruları ne zaman başlıyor" diye soruluyor.

KPSS-2026/1 başvuruları ne zaman başlıyor?

ÖSYM'den yapılan duyuruda başvuruların 9 Temmuz'da başlayacağı duyuruldu. Son başvuru tarihi ise 16 Temmuz olarak belirlendi.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2026/1Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapılacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar