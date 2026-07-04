KPSS-2026/1 başvuruları ne zaman başlıyor? Kılavuz yayımlandı, sıra başvurularda...

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ÖSYM yılın belirli dönemlerinde kamuya atama yapıyor. KPSS'de ter döken adaylar tercihte bulunurken atama için bekliyor. Kurumdan bilgilendirme yapılırken şimdi yoğun şekilde "KPSS-2026/1 başvuruları ne zaman başlıyor" diye soruluyor.

KPSS-2026/1 başvuruları ne zaman başlıyor?

ÖSYM'den yapılan duyuruda başvuruların 9 Temmuz'da başlayacağı duyuruldu. Son başvuru tarihi ise 16 Temmuz olarak belirlendi.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2026/1Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapılacak.